Prognoza pogody na weekend. Chmury burzowe i kolejne opady deszczu

Na sobotę prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. W centrum, na wschodzie i południu kraju pojawią się przelotne opady deszczu do 5 litrów na metr kwadratowy. W górach możliwe są burze z opadami do 20 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 20 stopni Celsjusza w środkowej części Polski, do 22 stopni Celsjusza w Małopolsce. Wiatr, zachodni i północno-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy i w trakcie burz okresami może wiać dość silnie.

W niedzielę zachmurzenie się utrzyma. Na północy i południu kraju wystąpią przelotne opady deszczu do 5-10/l/mkw., a na południu lokalnie mogą pojawić się burze z opadami do 30 l/mkw. Termometry pokażą maksymalnie od 15 stopni Celsjusza na Wybrzeżu, przez 20 stopni Celsjusza w centrum kraju, do 22 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Z zachodu powieje wiatr słaby i umiarkowany. Na północy okresami będzie dość silny, osiągając na Wybrzeżu prędkość do 70 kilometrów na godzinę. W porywach burzowych prędkość wiatru dojdzie do 90 km/h.

W poniedziałek też będzie pochmurno, a od zachodu w głąb kraju przesuwać się będą przelotne opady deszczu o natężeniu 10-20 l/mkw. i burze. Na Pomorzu Zachodnim temperatura wyniesie co najmniej 18 stopni Celsjusza, a w centrum kraju i na południu dojdzie do 24 stopni Celsjusza. Wiatr, zachodni i południowo-zachodni, powieje słabo i umiarkowanie, ale okresami może się nasilać do 70 km/h. W burzach powieje z prędkością do 90 km/h.