Mieszkańcy Mazowsza dostają SMS-y od RCB. „Nie zbliżaj się do rzek”

W poniedziałek 27 maja na oficjalnym profilu Rządowego Centrum Bezpieczeństwa na Twitterze pojawiły się ostrzeżenia dla Śląska, Podkarpacia, Małopolski i województwa świętokrzyskiego. Zapowiadały możliwe deszcze i burze z gradem oraz wiatr wiejący z prędkością do 75 kilometrów na godzinę. W aktualizacji do tej wiadomości około godziny 16 do wymienionych wcześniej regionów dołączyła Lubelszczyzna i Dolny Śląsk.

Oprócz tego RCB rozesłało alerty do osób przebywających na Mazowszu. Ostrzeżenie dotyczyło wtorku i środy 28 i 29 maja. „Nie zbliżaj się do rzek” - komunikat o takiej treści trafił do mieszkańców powiatów: garwolińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, grójeckiego, Warszawy, warszawskiego zachodniego, legionowskiego, nowodworskiego, sochaczewskiego, płockiego, Płocka i płońskiego.

Czytaj także:

22 kraje w 8 miesięcy. Rodzice z 3-letnią córką zwiedzają świat i publikują niesamowite zdjęciaCzytaj także:

Tego nikt nie mógł przewidzieć. Smutne, refleksyjne nosacze podbijają internet