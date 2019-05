Prognoza pogody na wtorek 28 maja. Lokalnie spadnie grad

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Opady deszczu oraz stopniowo zanikające burze. Na południowym zachodzie opady okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

Pogoda we wtorek 28 maja

We wtorek 28 maja zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Okresami opady deszczu, w południowo-wschodniej połowie kraju burze, lokalnie z gradem.

Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 40 mm w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, do 35 mm na południu Mazowsza i Podlasia. Od Dolnego Śląska po Mazury i Suwalszczyznę prognozowana suma opadów ciągłych i przelotnych do 25 mm. Temperatura maksymalna od 14°C na wybrzeżu, Pomorzu i w Kotlinie Jeleniogórskiej do 22°C w centrum kraju i 25°C na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie w Małopolsce porywy do 100 km/h.

