Prognoza pogody na środę 29 maja. Czy będzie ciepło?

W nocy z poniedziałku na wtorek na północnym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. W pozostałej części kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, a początkowo także burze, zwłaszcza na wschodnich krańcach kraju. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 20 mm. Temperatura minimalna od 7°C, 9°C na Pomorzu i w Wielkopolsce, przez 10°C, 12°C w środkowej części kraju, po 15°C na krańcach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami porywisty, północno-zachodni, na wschodzie południowy. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h.

Pogoda na środę 29 maja

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. W południowo-wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, a po południu, na krańcach wschodnich lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w burzach do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12°C, 14°C na Pomorzu, Opolszczyźnie i Małopolsce, przez 16°C, 18°C w centralnej części kraju do 21°C na Zamojszczyźnie i Podlasiu. Wiatr przeważnie umiarkowany, nad morzem porywisty, północno-zachodni i północny. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.