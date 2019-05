Prognoza na sobotę 1 czerwca. Jaka będzie pogoda w Dzień Dziecka?

W nocy z piątku na sobotę na zachodzie, północy i w centrum zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem lokalna mgła ograniczająca widzialność do 300 m. Temperatura minimalna od 9°C do 14°C, chłodniej na terenach podgórskich, od 5°C do 9°C. Wiatr słaby, na wybrzeżu okresami umiarkowany, przeważnie zachodni i północno-zachodni.

Prognoza pogody na sobotę 1 czerwca

W sobotę 1 czerwca zachmurzenie umiarkowane, miejscami także duże z przelotnymi opadami deszczu. Najwyższe prawdopodobieństwo przelotnych opadów deszczu i burz w rejonie Pomorza Wschodniego i Kujaw oraz na obszarze od Śląska i Opolszczyzny, przez Ziemię Łódzką, Kielecczyznę, po Lubelszczyznę. W czasie burz prognozowane opady deszczu do 15 mm. Temperatura maksymalna od 22°C do 26°C, chłodniej miejscami na wybrzeżu i terenach podgórskich: od 20°C do 22°C. Wiatr na ogół słaby, zmienny, tylko na północy umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz wiatr porywisty.