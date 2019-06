Termometry pokażą nawet 31 stopni! IMGW wydało ostrzeżenia

Dzisiejsze ostrzeżenia wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej obejmują cały teren województwa lubuskiego oraz zachodnie powiaty Wielkopolski. Temperatura w tych regionach może wahać się od 29 do nawet 31 stopni Celsjusza. W nocy temperatura minimalna wyniesie od 16 do 18 stopni Celsjusza. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 80 km/h.

„Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest wtedy ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej” – czytamy na stronie instytucji.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zaleca, żeby w związku z upałami ograniczyć przebywanie w pełnym słońcu, pić dużo wody, nie wychodzić - jeśli nie ma takiej potrzeby - z domu oraz unikać wysiłku fizycznego.

