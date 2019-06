Upał, burze i grad. Jaka pogoda będzie w środę?

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie małe, jedynie początkowo na wschodzie, południowym wschodzie oraz północnym zachodzie umiarkowane i tam przelotne opady deszczu, możliwe lokalne burze. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Nad ranem w kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 12°C, 13°C na wschodzie do 17°C, 18°C w centrum i na zachodzie, jedynie w kotlinach górskich od 10°C do 11°C. Wiatr będzie słaby, w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

Pogoda na środę 5 czerwca

W środę 5 czerwca zachmurzenie małe, we wschodniej połowie kraju miejscami wzrastające do umiarkowanego i dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz. Przelotny deszcz i burze możliwe też w Sudetach. W czasie burz prognozowana suma opadów do 20 mm, na północnym wschodzie do 25 mm. Lokalnie możliwy grad. Temperatura maksymalna od 25°C, 26°C na Pomorzu Gdańskim i Podkarpaciu do 30°C na zachodzie oraz lokalnie na północnym wschodzie kraju. Nieco chłodniej tylko na Podhalu, około 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w zachodniej części wybrzeża okresami dość silny, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.