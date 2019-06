Jaka pogoda czeka nas w czwartek 6 czerwca? Temperatura sięgnie 32 stopni

W nocy ze środy na czwartek, zachmurzenie małe i umiarkowane, początkowo miejscami duże z przelotnymi opadami deszczu, lokalnie burzami. W kotlinach górskich miejscami utworzy się mgła ograniczająca widzialność do 500 m. Temperatura minimalna od 10°C do 11°C na Podhalu i w kotlinach sudeckich, od 13°C do 15°C na wschodzie i południu, od 16°C do 19°C na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, w czasie burz w porywach do 70 km/h.

Pogoda w czwartek 6 czerwca

W dzień zachmurzenie początkowo małe i umiarkowane, później umiarkowane, miejscami duże. Głównie po południu, za wyjątkiem pasa od Pomorza przez Kujawy po wschodnią Wielkopolskę i Łódzkie, wystąpią przelotne opady deszczu oraz burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 20 mm na Pomorzu Zachodnim, w zachodniej Wielkopolsce, na północy Dolnego Śląska, Opolszczyźnie, Śląsku, Lubelszczyźnie, północy Mazowsza oraz Warmii i Kielecczyźnie, od 25 mm do 30 mm w Lubuskiem, na zachodzie Dolnego Śląska, w Małopolsce i na Podkarpaciu oraz na północnym wschodzie. Temperatura maksymalna od 25°C, 28°C na wschodzie, w kotlinach sudeckich, miejscami w centrum i nad morzem, do 29°C, 31°C na zachodzie i północy kraju. Najchłodniej na Podhalu i Półwyspie Helskim - około 23°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni, w czasie burz w porywach do 80 km/h.