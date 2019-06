W sobotę przelotny deszcz niemal w całym kraju. Niedziela chłodniejsza, ale bez opadów

Pojawią się też przelotne opady deszczu rzędu 10-40 litrów na metr kwadratowy oraz burze z gradem. Opady nie są prognozowane jedynie na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 26 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, w Wielkopolsce i centrum kraju do 29℃ na Podlasiu i Podkarpaciu. Na wschodzie powieje z południowego wschodu, a z pozostałych regionach z zachodu, na ogół będzie słaby i umiarkowany, okresami może przybierać na sile. W porywach burzowych osiągnie prędkość do 90 kilometrów na godzinę.

Niedziela w całym kraju zapowiada się pogodnie. Temperatura maksymalna wyniesie od 24℃ na północnym wschodzie, przez 26℃ w centrum, do 27℃ na Dolnym Śląsku. Wiatr powieje z kierunków wschodnich, będzie słaby i umiarkowany.

Na poniedziałek synoptycy prognozują małe i umiarkowane zachmurzenie, na wschodzie kraju będzie wzrastało do dużego. Przelotnie popada i spadnie do 20-30 l/mkw deszczu. Mogą wystąpić również burze. Temperatura maksymalna sięgnie od 26℃ na północy, przez 29℃ w centrum, do 30℃ na Dolnym Śląsku. Słabo i umiarkowanie powieje z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego. Okresami wiatr może być silniejszy, a w porywach burzowych rozpędzać się do 90 km/h.