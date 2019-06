Niedziela słoneczna w całym kraju. Od poniedziałku zrobi się upalnie

W niedzielę w całym kraju będzie słonecznie, a termometry pokażą od 24 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 28 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, ze wschodu i południowego wschodu.

W poniedziałek na zachodzie wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść grad. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Temperatura maksymalna wyniesie od 26 st. C na Kaszubach i Suwalszczyźnie do 31 st. C na południu Polski.