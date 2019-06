„Zagrożenie zdrowia i życia”. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałami

W najbliższych dniach w wielu miejscach termometry będą wskazywać wartości znacznie powyżej 30 stopni Celsjusza. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opublikował alerty 2. stopnia dla mieszkańców województw: lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, opolskiego, południowej części woj. mazowieckiego, woj. śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Ostrzeżenia obowiązują do środy, a miejscami nawet do czwartku. W tym czasie należy spodziewać się w dzień temperatury sięgającej 33 stopni. Gorące będą także noce, kiedy to słupki rtęci będą oscylować wokół wartości 20℃.

Co oznacza ostrzeżenie 2. stopnia?

Alert 2. stopnia IMGW oznacza, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. „Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych” – podaje Instytut.