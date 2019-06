Niedziela w większości deszczowa i burzowa. Bez opadów jedynie na zachodzie

W niedzielę rano na wschodzie, w centrum i na południu deszcz i burze. Poza tym zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 25 st. C na Nizinie Szczecińskiej do 32 st. C na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami silniejszy, północno-zachodni.

W poniedziałek na Podlasiu zachmurzenie zmienne z przelotnym deszczem. W innych częściach kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 stopni Celsjusza na Nizinie Szczecińskiej do 27 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Wiatr słaby i umiarkowany, z północy. We wtorek pogoda będzie podobna, choć miejscami będzie bardziej słonecznie. Ostrzeżenia IMGW Przypomnijmy, na terenie Polski wciąż obowiązuje część ostrzeżeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Alerty drugiego stopnia w związku z upałem jeszcze do niedzieli 16 czerwca do godz. 20 będą aktualne dla województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Na terenie Mazowsza oraz Warmii i Mazur mogą ponadto wystąpić burze. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami z gradem wydano również dla Podlasia, gdzie będą obowiązywały w niedzielę do godziny 18.. Alertów nie wydano z kolei dla zachodnich województw oraz południowych regionów województwa podkarpackiego.

