IMGW ostrzega: Burze z gradem i niebezpieczne upały w środę i w Boże Ciało

Ostrzeżenia przed burzami

Na środowe popołudnie Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydali ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia (w trzystopniowej skali) przed burzami z gradem w województwach śląskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim, mazowieckim i lubelskim. Opady deszczu mogą tam wynieść miejscami od 20 do 30 litrów na metr kwadratowy, a wiatr może rozpędzić się do 70 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenie obowiązuje do północy

Natomiast w czwartek, czyli w Boże Ciało burze z gradem mogą wystąpić na terenie całego kraju. Wyładowaniom towarzyszyć będą opady deszczu o sumie od 15 do 30 l/mkw. oraz porywy wiatru do 70-90 km/h. Wydane ostrzeżenie obowiązuje od 7:30 w czwartek do 7:30 w piątkowy poranek.

Również w piątek IMGW ostrzega przed burzami, które mogą wystąpić w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i opolskim. Prognozowana ilość opadów to od 15 do 25, lokalnie do 30 l/mkw. Wiatr może rozpędzić się do 65-70 km/h. Możliwe są lokalne opady gradu.

Ostrzeżenia przed upałami

W województwach opolskim (w północnych powiatach), dolnośląskim (w północnych powiatach) i w lubuskim IMGW wydało z kolei ostrzeżenia przed niebezpiecznymi upałami. Ostrzeżenie 1 stopnia, czyli najniższego w trzystopniowej skali, oznacza, że temperatury wyniosą od 29 do 31 stopni Celsjusza w dzień i od 16 do 18℃. w nocy. Ostrzeżenia obowiązują do czwartku do godziny 18.

Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.