Upały powracają! Na mapie czerwone alerty. „Zagrożenie życia”

Alerty 3., najwyższego stopnia, obowiązują na terenie województwa lubuskiego i zachodniej części woj. wielkopolskiego od soboty po południu do godziny 20:00 w niedzielę 30 czerwca. Synoptycy przewidują, że temperatura w niedzielę wynosić będzie od 34°C do 36°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 18°C. Ostrzeżenia 2. stopnia wydano dla woj. dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i południowych powiatów Mazowsza. Na tych terenach temperatura sięgnie maksymalnie 32 stopni, a upalna aura utrzyma się nawet do poniedziałku. Na Pomorzu Zachodnim obowiązuje alert 1. stopnia. W pozostałej części kraju temperatura będzie bardziej umiarkowana.

Co oznacza alerty 3. stopnia?

„ Przewiduje się wystąpienie groźnych zjawisk meteorologicznych powodujących bardzo duże szkody lub szkody o rozmiarach katastrof oraz zagrożenie życia. Groźne zjawiska meteorologiczne lub skutki ich wystąpienia uniemożliwią prowadzenie działalności. Bądź przygotowany na znaczące zakłócenia w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana najwyższa ostrożność, konieczność częstego śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych ” – apeluje IMGW.

