W kilku regionach Polski grzmi. Jak sprawdzić, gdzie jest burza?

„Bardzo silny wiatr (do 115 km/h) i burze z gradem prognozowane są dziś w ciągu dnia, wieczorem i w nocy w 10 województwach w południowej części Polski”– czytamy w alercie RCB opublikowanym na Twitterze. Podobnego komunikatu mogą spodziewać mieszkańcy regionów objętych ostrzeżeniem. RCB ponadto apeluje o to, by nie chować się pod drzewami, unikać otwartych przestrzeni, nie wychodzić z domu bez potrzeby oraz liczyć się z możliwymi przerwami w dostawie prądu.

Gdzie jest burza?

Jak podaje serwis TVN Meteo, nad naszym krajem przechodzi chłodny front atmosferyczny, który związany jest z niżem znad Skandynawii. Umiarkowane i silne burze występowały przed godziną 19 w kilku regionach Polski, a towarzyszyły im opady deszczu. Sytuację na bieżąco można sprawdzać w serwisach takich jak blids.de, w których umieszczane są mapki z frontem burzowym. Poniższa grafika pokazuje, gdzie grzmiało w poniedziałek między godziną 17 a 19.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla Podlasia przed burzami z gradem. Alert będzie obowiązywał do godziny 23 w poniedziałek. Ostrzeżenia drugiego stopnia wydano z kolei dla województw: łódzkiego, opolskiego, śląskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz południowej części Mazowsza. Część z ostrzeżeń będzie obowiązywała do godzin nocnych z poniedziałku na wtorek. Z prognozowanej mapy zagrożeń wynika, że w kolejnych dniach raczej nie powinniśmy spodziewać się burz.