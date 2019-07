Czwartek pogodny w większości kraju. Przelotny deszcz tylko na północy

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju okresami duże. W województwach północnych gdzieniegdzie przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 16°C na Mazurach i Suwalszczyźnie do 22°C w Wielkopolsce, na Śląsku i zachodzie Małopolski. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i silny, w porywach do 70 km/h, zachodni.

Noc z czwartku na piątek

W nocy z czwartku 4 lipca na piątek 5 lipca zachmurzenie umiarkowane i duże z rozpogodzeniami na południu kraju. W północnej połowie kraju przelotne opady deszczu, nad morzem miejscami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana suma opadów lokalnie do 15 mm. Temperatura minimalna od 10°C do 14°C, w kotlinach górskich chłodniej: od 7°C do 10°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na północy kraju okresami dość silny, nad morzem także silny, w porywach do 70 km/h, w głębi kraju w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

