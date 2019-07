Mamy lipiec, a w Jakuszycach w nocy był mróz. „Temperatura spadła do -1,3℃”

W czerwcu przez całą Europę przechodziła fala upałów, a w niektórych miejscach było około 50℃. W Polsce padł rekord temperatur, jeżeli chodzi o czerwiec – 26 dnia tego miesiąca stacja Radzyń w woj. lubuskim odnotowała temperaturę 38,2℃.



W ostatnich dniach mamy jednak do czynienia z ochłodzeniem. Jak donoszą synoptycy z Meteomodel, w nocy ze środy na czwartek bardzo zimno zrobiło się w Jakuszycach niedaleko Szklarskiej Poręby. „Bardzo zimno zrobiło się w #Jakuszyce, gdzie minimalna temperatura spadła do -1,3℃. Nie była to co prawda wartość rekordowa dla lipca dla tej stacji (ta wynosi -2.5), ale i tak” – czytamy na Twitterze.

Według synoptyków, w ciągu kolejnych dni na termometrach zobaczymy maksymalnie 25 stopni, chociaż w większości miast temperatura wahać się będzie od 19 do 21 stopni.