W środę przelotny deszcz w całym kraju. Na Suwalszczyźnie termometry pokażą tylko 17 st. C

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, po południu miejscami, zwłaszcza na wschodzie kraju, burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 16°C na północnym wschodzie do 21°C miejscami na południowym zachodzie i południu. Wiatr umiarkowany, miejscami dość silny, w porywach do 60 km/h, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu. Wysoko w Tatrach możliwe przelotne opady śniegu. Temperatura minimalna od 8°C do 11°C, cieplej miejscami nad morzem, około 13°C, chłodniej na terenach podgórskich od 6°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

