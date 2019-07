Pogoda na sobotę. W całym kraju opady deszczu i burze

Wystąpią przelotne opady deszczu, miejscami burze, możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów do 25 mm w południowej połowie kraju, lokalnie 30 mm na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Temperatura maksymalna od 20°C do 24°C; chłodniej na Suwalszczyźnie, na wybrzeżu i terenach podgórskich od 18°C do 19°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, jedynie na południowym wschodzie i wschodzie słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

