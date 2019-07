Niedziela z burzami na zachodzie i południu. W kolejnych dniach dużo słońca

W niedzielę zachmurzenie będzie zmienne. W województwach południowych, zachodnich i miejscami w centralnych pojawi się przelotny deszcz i burze (10-30 l/m2). Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna wyniesie od 20℃ na Suwalszczyźnie do 25℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północny. W porywach burzowych może osiągnąć do 60-90 km/h. Niedziela w całym kraju będzie słoneczna. Termometry pokażą od 21℃ na Suwalszczyźnie do 26℃ na Dolnym Śląsku.