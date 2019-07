Nadciągają burze z gradem. IMGW wydało ostrzeżenia dla kilku województw

W zachodniej części Polski alertem pierwszego stopnia zostały objęte województwa: lubuskie, zachodnie powiaty woj. wielkopolskiego oraz prawie całe dolnośląskie. Możemy spodziewać się tam burz z gradem, w trakcie których miejscami spadnie od 20 do 30 mm deszczu. Porywy wiatru wynieść mogą do 65 km/h.

Alert przed burzami ogłoszony został też na południu Polski, a konkretniej dla części śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego. Tam spaść może od 15 do 25 mm deszczu, a lokalnie do 30 mm. Porywy wiatru mogą dojść do 65 km/h.

Temperatura maksymalna wyniesie dziś od 18°C na północnym wschodzie do 23°C miejscami na zachodzie; nad morzem od 16°C do 20°C; na Podhalu około 17°C.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

