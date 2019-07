Poniedziałek słoneczny w całym kraju. Na Dolnym Śląsku nawet 26 stopni

Poniedziałek 15 lipca będzie na ogół słoneczny w większości kraju. Jedynie na Pomorzu, Roztoczu i w Kotlinie Kłodzkiej może pojawić się słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 21℃ na Suwalszczyźnie do 26℃ na Dolnym Śląsku. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, północny. We wtorek 16 lipca przeloty deszcz może pokropić w całym kraju. Termometry pokażą od 21℃ na Suwalszczyźnie do 25℃ na Podkarpaciu.