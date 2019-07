W niedzielę będzie upalnie z przelotnymi burzami. IMGW ostrzega

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana suma opadów w czasie burz na zachodzie, w centrum i na południu Polski do 30 mm, lokalnie możliwe opady deszczu do 50 mm. Najmniej opadów na północnym wschodzie kraju. Temperatura maksymalna od 28°C miejscami na północy do 32°C na południu; nad morzem od 24°C do 28°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 100 km/h.



W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana suma opadów w czasie burz na zachodzie, w centrum i na południu do 20 mm. Temperatura minimalna od 17°C miejscami na północnym wschodzie i południowym wschodzie do 22°C miejscami w zachodniej połowie kraju; w obszarach podgórskich od 14°C do 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h.

Przed upałem ostrzega też IMGW. Ostrzeżenia 2. stopnia przed upałem (na 3 możliwe) wydano dla wszystkich województw w Polsce.

Pogoda na poniedziałek

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana suma opadów na zachodzie, w centrum i na południu do 40 mm. Temperatura maksymalna od 28°C miejscami na południowym wschodzie do 34°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z przewagą kierunków wschodnich, jedynie na północnym zachodzie, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 90 km/h.



W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z opadami gradu. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 30 mm na południu kraju. Temperatura minimalna od 14°C na północnym wschodzie do 20°C w centrum i na południu; w kotlinach sudeckich od 12°C do 15°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w południowej połowie kraju zachodni i północno-zachodni, w północnej, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.