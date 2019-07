Wtorek z deszczem i burzami. Kolejne dni już bez upałów

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią burze z przelotnymi opadami deszczu, początkowo miejscami grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 16°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Pogoda na wtorek 30 lipca

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Wystąpią burze z przelotnymi opadami deszczu i gradu. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm, a województwach południowych do 40 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 30°C, chłodniej na Pomorzu od 21°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny, jedynie na Suwalszczyźnie północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h.