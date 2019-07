Środa burzowa na zachodzie i południu. Kolejne dni z przelotnymi opadami deszczu

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu, w pierwszej połowie nocy wystąpią także burze i miejscami grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura minimalna od 13°C, 14°C na północy do 19°C na południowym zachodzie, chłodniej na Suwalszczyźnie: 11°C, 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

W środę 31 lipca zachmurzenie umiarkowane i duże. W województwach zachodnich i południowych przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 20°C, 21°C na północy do 28°C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych, jedynie na południu zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

