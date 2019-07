Prognoza pogody na czwartek. Opady deszczu w większości kraju

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, na północnym wschodzie lokalnie rozpogodzenia i tam bez opadów. W pozostałej części kraju, głównie na południu i zachodzie, przelotne opady deszczu; na krańcach południowych także burze, stopniowo zanikające. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. W kotlinach sudeckich mgła ograniczająca widzialność do 500 metrów. Temperatura minimalna od 8°C na Podlasiu, około 14°C w centrum, na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, do 18°C na południu. Wiatr słaby, zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

Pogoda na czwartek 1 sierpnia

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie i południu kraju także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, a na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i Karpatach do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 25°C; chłodniej na wybrzeżu i Pomorzu Wschodnim oraz na północnym wschodzie od 18°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.