Prognoza pogody na piątek 2 sierpnia. Miejscami padać może przelotny deszcz

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu a na zachodzie i południu kraju początkowo także burze. Prognozowana suma opadów w burzach do 10 mm, lokalnie na południowym wschodzie do 15 mm. Temperatura minimalna od 12°C do 15°C, chłodniej na Podhalu około 11°C. Wiatr słaby, jedynie w czasie burz porywisty, północno-zachodni.

Pogoda na piątek 2 sierpnia

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na południu i zachodzie miejscami burze. Lokalnie możliwy grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 10 mm, miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19°C na północy, około 22°C, 24°C w centrum do 26°C miejscami na południu i południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.