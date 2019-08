Do Polski napływa chłodne morskie powietrze. Możliwe przelotne opady deszczu i burze

W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami słabe opady deszczu, gdzieniegdzie możliwe burze. Nad ranem lokalnie na zachodzie mgła ograniczająca widzialność do 400 metrów. Temperatura minimalna od 8°C na Podlasiu, około 12°C w centrum, do 15°C gdzieniegdzie na południu i zachodzie. Wiatr słaby, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr porywisty.

Pogoda na 3 sierpnia

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, po południu miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Lokalnie, a szczególnie na południu Małopolski i Podkarpacia oraz na Przedgórzu Sudeckim i w Sudetach, burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna od 21°C do 25°C; nad morzem, na Podhalu i w kotlinach sudeckich od 19°C do 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

