W niedzielę przelotny deszcz popada prawie w całym kraju. Temperatura do 26℃

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie, z wyjątkiem północno-wschodniej Polski, możliwe również burze. Lokalnie możliwy mały grad. Prognozowana suma opadów do 15 mm, głównie w zachodniej połowie kraju. Temperatura maksymalna od 19°C na Suwalszczyźnie i na Podhalu do 26°C na Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane, miejscami małe. Lokalnie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 8°C na północnym wschodzie do 15°C na południowym zachodzie. Wiatr przeważnie słaby z kierunków zachodnich, jedynie na Pomorzu chwilami umiarkowany z południa.

Pogoda na poniedziałek 5 sierpnia

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami słabe przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze, w których możliwe są opady małego gradu. Temperatura maksymalna od 19°C, 20°C na Pomorzu, Warmii i Mazurach do 28°C na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, zachodni.

