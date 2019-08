Temperatura do 27℃, deszcze oraz lokalne burze. Sprawdź pogodę na poniedziałek

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie po południu duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalne burze. W czasie burz opady do 10 mm, lokalnie 15 mm. Temperatura maksymalna od 19°C nad morzem i 20°C na Suwalszczyźnie i Podhalu do 27°C na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze. W czasie burz możliwe opady do 10 mm. Temperatura od 10°C na Suwalszczyźnie do 17°C na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i południowy. W czasie burz wiatr porywisty.

Pogoda na wtorek 6 sierpnia

W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Przelotne opady deszczu i burze. W czasie burz opady na ogół do 10 mm, na północnym wschodzie i w Karpatach do 15 mm, możliwy grad. Temperatura maksymalna od 22°C nad morzem i na Podhalu, 23°C na Suwalszczyźnie do 28°C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.