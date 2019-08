Wtorek burzowy na wschodzie. Na Dolnym Śląsku temperatura sięgnie 30℃.

We wtorek zachmurzenie będzie zmienne. Na północy pojawi się przelotny deszcz (do 5 l/m2), a na wschodzie także burze (10-20 l/m2). Temperatura maksymalna wyniesie od 24℃ na Suwalszczyźnie do 30℃ na Dolnym Śląsku.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, początkowo, na zachodzie kraju, możliwe zanikające burze. Temperatura od 8°C,10°C na Suwalszczyźnie, 14°C, 15°C w centrum do 17°C w Lubuskiem. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, południowo-zachodni i południowy. Pogoda w środę 6 sierpnia W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, zwłaszcza na wschodzie kraju. Przelotne opady deszczu, natomiast w centrum oraz na wschodzie kraju burze i możliwy grad. W czasie burz prognozowana suma opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 22°C, 24 na Suwalszczyźnie i Podhalu do 28°C na Śląsku; nieco chłodniej 19°C, 21°C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.