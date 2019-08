Nad Polskę napływa wilgotne powietrze. W środę w całym kraju burze

W nocy z wtorku na środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na wschodzie kraju początkowo małe i umiarkowane. Przelotne opady deszczu i burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz lokalnie do 25 mm. Temperatura minimalna od 14°C do 18°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowy skręcający na zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h, wysoko w Karpatach porywy do 90 km/h.

Pogoda na środę 7 sierpnia

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, na południu kraju możliwy grad. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 30 mm. Temperatura maksymalna od 23°C do 28°C; chłodniej gdzieniegdzie na wybrzeżu i Suwalszczyźnie od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych i zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 75 km/h, wysoko w Karpatach do 80 km/h.