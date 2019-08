Prognoza pogody na czwartek. Przelotny deszcz i burze

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie duże, gdzieniegdzie z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu i burze, natężenie opadów okresami umiarkowane lub silne, lokalnie opady będą ulewne. Przewidywana suma opadów na przeważającym obszarze do 30 mm, 40 mm, tylko na zachodzie do 20 mm, w pasie od Pomorza, przez centrum po południe, południowy wschód kraju sumy opadu lokalnie sięgające 50 mm, 60 mm. Lokalnie w burzach grad. Temperatura minimalna od 14°C na północnym zachodzie do 18°C na południowym wschodzie, na Przedgórzu Sudeckim lokalnie chłodniej, od 12°C do 14°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w drugiej połowie nocy miejscami w centrum, na południu i wschodzie dość silny, porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h, na południu i wschodzie lokalnie do 100 km/h, a na południowym wschodzie - w pasie od środkowej Małopolski po Roztocze możliwe porywy nawałnicowe do 115 km/h.

Prognoza pogody na czwartek 8 sierpnia

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie burze. Rano na wschodzie możliwe silne burze z ulewami do 30 mm, w ciągu dnia w burzach możliwe lokalne opady do 15 mm, 20 mm, niewykluczone opady małego gradu. Temperatura maksymalna od 21°C na Pogórzu Karpackim i na Suwalszczyźnie do 27°C na Śląsku. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru na ogół do 70 km/h, jedynie rano w czasie burz na wschodzie możliwe porywy sięgające 80 km/h.