Trąba powietrzna pod Tarnowem. „Było ciemno i straszna wichura”

- Było ciemno i takie zawirowania deszczu razem z gradem i straszna wichura – mówił mieszkaniec miejscowości.

- Z tego domu poprzez całą szkołę przeleciał dach. Część dachu tam leży, tam strażacy zabezpieczyli, a tam spadło na altanę i altanę połamało. Tam za szkołą sklep jest też bez dachu. To musiała być naprawdę trąba powietrzna – mówił inny mieszkaniec.

Meteorolodzy ostrzegają, że podobne zdarzenia mogą mieć miejsce w Polsce jeszcze w nocy.

Prognoza pogody na czwartek 8 sierpnia

W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu, gdzieniegdzie burze. Rano na wschodzie możliwe silne burze z ulewami do 30 mm, w ciągu dnia w burzach możliwe lokalne opady do 15 mm, 20 mm, niewykluczone opady małego gradu. Temperatura maksymalna od 21°C na Pogórzu Karpackim i na Suwalszczyźnie do 27°C na Śląsku. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków zachodnich. W czasie burz porywy wiatru na ogół do 70 km/h, jedynie rano w czasie burz na wschodzie możliwe porywy sięgające 80 km/h.