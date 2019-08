Sobota ciepła i miejscami burzowa. W Małopolsce najcieplej

Temperatura maksymalna wyniesie od 24 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 stopni w Małopolsce. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-zachodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 60-80 km/h. W niedzielę jedynie na Podkarpaciu może pokropić przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Termometry pokażą od 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 31 stopni Celsjusza na Podkarpaciu.

Będą burze?

Z prognozowanej mapy zagrożeń wydanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wynika, że od godz. 7:30 w sobotę do tej samej godziny w niedzielę należy spodziewać się gwałtownych zjawisk niemal na terenie całego kraju. Alerty pierwszego stopnia dotyczące burz mogą zostać wydane dla województw: śląskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego i lubelskiego.

Ostrzeżeń tego samego stopnia związane z burzami z gradem mogą spodziewać się mieszkańcy województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego oraz kujawsko-pomorskiego.