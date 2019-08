Burze z gradem w południowo-wschodniej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia

Początek tygodnia przyniesie zróżnicowaną pogodę nad Polską. Wystąpi duża różnica temperatury powietrza – od 22°C na wybrzeżu i 24°C na zachodzie do nawet 32°C na południowym wschodzie kraju. Na zachodzie i północy Polski będzie raczej pochmurnie, choć miejscami pojawią się przejaśnienia. Na pozostałym obszarze więcej słońca, choć od czasu do czasu również będzie się chmurzyć.

To, co zasługuje na podkreślenie w poniedziałek 12 sierpnia, to możliwość wystąpienia silnych burz – głównie na południowym wschodzie, wschodzie, częściowo na południu i w centrum. Na zjawiska te zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne II stopnia. Zagrożeniem związanym z burzami będzie przede wszystkim silny wiatr (nie można wykluczyć porywów wiatru nieco powyżej 100 km/h) oraz ulewne opady deszczu.

O ile można wstępnie oszacować natężenie burz, to dokładne określenie ich lokalizacji jest na chwilę obecną dość trudnym zadaniem, zwłaszcza w przypadku burz, które miałyby się rozwinąć po południu. Wieczorem i w nocy poza burzami można się będzie spodziewać silnych opadów deszczu na znacznym obszarze obejmującym południe, wschód oraz centrum Polski.

We wtorek 13 sierpnia strefa opadów oraz lokalnych burz przemieści się bardziej na południowy wschód kraju, ale prognozujemy mniejsze natężenie tych zjawisk niż dzisiaj. Poza tym przelotne opady deszczu będą mogły wystąpić miejscami w całym kraju, nie można również wykluczyć burz, zwłaszcza na północy Polski.

Będzie umiarkowanie ciepło – maksymalna temperatura powietrza wyniesie od 20°C do 25°C, na południowym wschodzie około 19°C, co na tym obszarze oznacza kilkunastostopniowe ochłodzenie.

Alert II stopnia

Alert II stopnia oznacza, iż przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.