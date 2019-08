W piątek ciepło i deszczowo. W weekend przelotne opady, a nawet burze

W piątek możliwe będą postępujące z zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu i burze. Do wieczora słoneczna pogoda utrzyma się tylko na wschodzie. Termometry pokażą od 22 st. na Suwalszczyźnie do 25 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr wiał będzie słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h.

W nocy z czwartku na piątek od zachodu do centrum kraju będzie przemieszczać się strefa dużego zachmurzenia, miejscami wystąpią opady deszczu. Na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 8°C, 11°C na wschodzie i w obszarach podgórskich do 14°C, 16°C na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, na zachodzie kraju po północy skręcający na zachodni. Pogoda na piątek 16 sierpnia W piątek na wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, a na obszarze od Pomorza Wschodniego oraz Warmii, przez centrum kraju, po Śląsk i Małopolskę miejscami burze. Burzom towarzyszyć będą opady deszczu do 15 mm na północy i 20 mm na południu wspomnianego obszaru. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 22°C do 25°C, nad morzem i w obszarach podgórskich około 20°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie z kierunków południowych, na pozostałym obszarze południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h. Pogoda na weekend W sobotę tylko na południowym wschodzie możliwy przelotny deszcz. Temperatura wyniesie od 23 st. na Suwalszczyźnie do 27 st. na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. W niedzilę na zachodzie krają będą grasować przelotne opady deszczu i burze. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura wyniesie od 26 st. na Suwalszczyźnie do 31 st. na Dolnym Śląsku.