IMGW wydało ostrzeżenia 1. stopnia: W wielu miejscach w kraju możliwe burze z gradem

Ostrzeżenia IMGW przed burzami i burzami z gradem zostały wydane w piątek 16 sierpnia. Obowiązują do późnych godzin wieczornych. Ostrzeżenia zostały wydane dla całego województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także dla większości województwa małopolskiego, świętokrzyskiego oraz wielkopolskiego. Oprócz tego ostrzeżenia obowiązują dla wschodnich powiatów województwa dolnośląskiego oraz zachodnich województwa mazowieckiego.

Przed burzami ostrzega także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wpis w tej sprawie pojawił się na oficjalnym profilu RCB na Twitterze.

„Dzisiaj burze w środkowym pasie kraju. #IMGWprognozuje wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 20 do 30 mm, lokalnie do 40 oraz porywami wiatru do 75 km/h. Miejscami możliwy grad” – czytamy. – „Pamiętajmy o zasadach bezpiecznych zachowań podczas burzy” – przypomina RCB.

Pierwszy stopień ostrzeżeń w trzystopniowej skali oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na działanie tych czynników jest utrudnione i niebezpieczne. Można spodziewać się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwość ich odwołania. Zalecana jest ostrożność, śledzenie najnowszych komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.