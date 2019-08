Przelotne opady deszczu i burze. Prognoza pogody na środę

W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu, na Podkarpaciu możliwe burze. Na północny wschodzie kraju w pierwszej połowie dnia opady deszczu okresami o umiarkowanym natężeniu, początkowo możliwe także burze. Prognozowana wysokość opadu do 15 mm na południu Podkarpacia i Małopolski, do 25 mm na Warmii i Mazurach oraz do 35 mm na Podlasiu. Temperatura maksymalna około 15°C na Podhalu, od 17°C, 19°C na północnym wschodzie, miejscami nad morzem i w kotlinach sudeckich, do 20°C, 24°C na przeważającym obszarze. Najcieplej będzie w południowej Lubelszczyźnie i wschodniej części Podkarpacia, do 25°C, 27°C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami na południu i wschodzie porywisty, północny i północno-zachodni, w czasie burz w porywach do 65 km/h.

W nocy zachmurzenie na ogół umiarkowane. Początkowo na krańcach południowych Podkarpacia, Małopolski i Lubelszczyzny oraz we wschodniej części Warmii oraz zachodniej Pomorza wystąpią przelotne opady deszczu. W centrum i na wschodzie wystąpią mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 8°C, 10°C na północnym wschodzie, w kotlinach sudeckich oraz na Podhalu, do 11°C, 14°C na pozostałym obszarze, jedynie nad morzem lokalnie około 16°C. Wiatr słaby, na zachodzie i w centrum zmienny, na wschodzie i miejscami nad morzem z kierunków północnych.