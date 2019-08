Nadchodzą upały. Termometry wskażą nawet 30℃

W dzień zachmurzenie małe, tylko na południu kraju umiarkowane i tam przelotne opady deszczu oraz na krańcach południowych i południowo-zachodnich burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 23°C nad morzem do 29°C miejscami na południowym zachodzie, na Podhalu 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu i południowym zachodzie okresami duże i tam zanikające przelotne opady deszczu oraz burze. Nad ranem lokalnie w kotlinach górskich Karpat mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura minimalna od 9°C miejscami na Podlasiu, 13°C, 16°C na przeważającym obszarze, do 17°C na południowym zachodzie i miejscami na wybrzeżu. Wiatr słaby, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 65 km/h.

Prognoza pogody na niedzielę

W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane, na południowym zachodzie i południu okresami wzrastające do dużego i tam przelotne opady deszczu oraz lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 25°C do 30°C; chłodniej w rejonie Półwyspu Helskiego i na Podhalu 23°C, 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i południowo-wschodni. W czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.