Fala upałów wraca do Polski. Temperatura przekroczy 30 stopni!

W niedzielę 25 sierpnia na południu mogą się pojawić przelotne opady deszczu i burze – lokalnie z gradem. Poza tym będzie słonecznie. Temperatura maksymalna w dzień od 26 na Suwalszczyźnie do 31 stopnia Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h, wschodni.

Jaka pogoda czeka nas w kolejnych dniach?

W poniedziałek na południu przelotne opady deszczu i burze – lokalnie z gradem. Poza tym słonecznie. Temperatura maksymalna w dzień od 27 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 stopnia Celsjusza na Pomorzu Zachodnim i Ziemi Lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h, wschodni. We wtorek na południu i zachodzie przelotne opady deszczu i burze – lokalnie z gradem. Poza tym słonecznie. Temperatura maksymalna w dzień od 27 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 32 stopni Celsjusza na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h, południowo-wschodni.

W środę na Suwalszczyźnie i Dolnym Śląsku pogodnie. Poza tym przelotne opady deszczu i burze – lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w dzień od 26 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 33 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h, południowo-wschodni. W czwartek na Dolnym Śląsku pogodnie. Poza tym przelotne opady deszczu i burze – lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna w dzień od 25 stopnia Celsjusza na Suwalszczyźnie do 33 stopni Celsjusza na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, w porywach burzowych do 90km/h, południowo-wschodni.

