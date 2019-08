Prognoza pogody na weekend. Upały i silne burze z gradem

Na piątek prognozowane jest małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Będzie wzrastać do dużego. Pojawią się opady deszczu do 10-50 litrów na metr kwadratowy i burze z gradem. Padać nie powinno jedynie na północnym wschodzie kraju. Termometry pokażą maksymalnie od 27 stopni Celsjusza na Pomorzu do 32 stopni w centrum i na południowym zachodzie. Z kierunków północnych powieje słaby i umiarkowany wiatr. Okresami okaże się silny, a w burzach silny do 80-100 kilometrów na godzinę.

Synoptycy na sobotę przewidują małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste. Na południu wzrośnie do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 10-40 l/mkw. i burzami z gradem. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 27 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, przez 32 stopnie w centrum kraju, do 33 stopni na południowych zachodzie. Południowo-wschodni wiatr powieje słabo i umiarkowanie, w burzach silnie do 80-100 kilometrów na godzinę.

Niedziela na wschodzie kraju zapowiada się słonecznie. W pozostałych regionach wystąpi małe i umiarkowane zachmurzenie kłębiaste, które będzie wzrastać do dużego. Niewykluczone są przelotne opady deszczu do 10-50 l/mkw. i burze z gradem. Termometry pokażą maksymalnie od 29 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 33 stopni Celsjusza w centrum kraju. Wiatr z kierunków południowych powieje umiarkowanie, okresami dość silnie, a w burzach silnie do 80-100 km/h.