Idzie ochłodzenie. W poniedziałek gwałtowna zmiana pogody

W poniedziałek na Pomorzu Zachodnim będzie dość pogodnie i na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju pojawią się z opady deszczu do 10-30 mm, a w centrum, na wschodzie i południu również z burze z gradem oraz ulewami do 50 mm. Termometry pokażą od 18℃ na Dolnym Śląsku, 20℃ w centrum kraju do 27℃ na Podkarpaciu. Powieje umiarkowany wiatr, zachodni i północno-zachodni. W burzach porywy mogą osiągnąć do 80-100 km/godz.

Na noc z 1 na 2 września IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i burzami z gradem. Alerty 2. stopnia obowiązują w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz wielkopolskim i wschodniej części woj. zachodniopomorskiego. Dla woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, i zachodniej część woj. zachodniopomorskiego wydane zostały alerty 1. stopnia przed burzami. Ostrzeżenie 2. stopnia przed upałem obowiązuje nadal mieszkańców Lubelszczyzny, a 1 stopnia – Podkarpacia.