Dorian znajdzie się „niebezpiecznie blisko” Florydy. Przygotowania do uderzenia huraganu

Huragan Dorian uderzył w Bahamy w niedzielę wieczorem i przez cały poniedziałek przetaczał się wolno przez wyspy. Towarzyszyły mu podmuchy wiatru sięgające 350 km/h. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania pokazujące zniszczenia, jakie fale i wicher spowodowały na wyspach Wielkie Abaco i Wielka Bahama. CNN donosi o jednej ofierze śmiertelnej – to 8-letni chłopiec, który prawdopodobnie utonął.

Narodowe Centrum ds. Huraganów (National Hurricane Center) wieczorem w niedzielę 1 września ostrzegło, że fale spowodowane przez huragan Dorian osiągnąć mogą od 5,5 do 7 metrów. To przekonało władze Karoliny Północnej, Karoliny Południowej i Georgii o wydaniu nakazów ewakuacji mieszkańców domów znajdujących się przy wybrzeżu. Zgodnie z prognozami już w nocy z poniedziałku na wtorek huragan ma dotrzeć „niebezpiecznie blisko” wschodniego wybrzeża Florydy, a w kolejnych dniach do Georgii, Karoliny Południowej i Karoliny Północnej. Położenie huraganu można śledzić na żywo na stronie CNN.

Członek Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych Ted Yoho apelował do mieszkańców Florydy, aby zwracali uwagę na podawane komunikaty i przygotowali się na nieuchronne nadejście żywiołu. – Przestrzegajcie ostrzeżeń, ponieważ ten żywioł jest tak nieprzewidywalny, że gdy nawet jego droga zmieni się nieznacznie, może mieć to katastrofalne skutki dla Florydy – podkreślił w programie „America's News HQ”.

Na zdjęciach widać, jak wyglądały przygotowania mieszkańców Florydy do uderzenia żywiołu.

Galeria:

Floryda. Przygotowania do uderzenia huraganu Dorian