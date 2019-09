Prognoza pogody na wtorek. Przelotny deszcz na wschodzie i północy

We wtorek możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego i dużego. Rano w kotlinach sudeckich mgły, ograniczające widzialność do 300 metrów. Miejscami we wschodniej połowie kraju oraz w pasie nadmorskim i na Pomorzu Zachodnim opady deszczu. Prognozowana suma opadów do 20 mm na południu Podkarpacia.

Temperatura maksymalna od 15°C na krańcach południowo wschodnich do 23°C na Dolnym Śląsku, w obszarach podgórskich Karpat około 13°C, 14°C.

Wiatr słaby i umiarkowany, w pasie nadmorskim okresami dość silny i porywisty, z kierunków północnych i zachodnich.

