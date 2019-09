Jaka dziś będzie pogoda? Prognoza na sobotę 7 września

W dzień zachmurzenie przeważnie duże, większe przejaśnienia na wschodzie, wybrzeżu oraz krańcach północno-zachodnich Polski. Opady deszczu, zwłaszcza na obszarze od Dolnego Śląska, przez Wielkopolskę, po Pomorze i Kujawy, a także miejscami na południowym wschodzie. W rejonie Karpat możliwe burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm. Temperatura maksymalna od 12°C na Przedgórzu Sudeckim, do 14°C, 16°C na Dolnym Śląsku oraz miejscami w Wielkopolsce do 21°C, 24°C w województwach wschodnich. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się z przewagą kierunku południowego. Podczas burz wiatr porywisty.

W nocy z soboty na niedzielę zachmurzenie duże z opadami deszczu, głównie na obszarze od Pomorza i Warmii, przez Kujawy, Mazowsze, Ziemię Łódzką, po Górny Śląsk i Małopolskę. W Karpatach i na północy możliwe lokalne burze. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm, w Karpatach do 20 mm. Na pozostałym obszarze miejscami większe przejaśnienia, a opady deszczu tylko miejscami. Temperatura minimalna od 9°C lokalnie na Pomorzu i Przedgórzu Sudeckim do 15°C, 16°C na wschodzie i południowym wschodzie. Wiatr na przeważającym obszarze słaby, na wybrzeżu umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Podczas burz wiatr porywisty.

