Niedziela deszczowa w całym kraju. Na wschodzie możliwe burze

Powieje przeważnie słaby wiatr, ze zmieniających się kierunków. W burzach porywy mogą osiągnąć do 80 km/h. W nocy z niedzieli na poniedziałek na zachodzie kraju wystąpi zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na wschodzi małe i umiarkowane.

Synoptycy przewidują przelotne opady deszczu, a we wschodniej połowie kraju nie wykluczają wystąpienia również słabych burz. Nad ranem w poniedziałek na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie mogą wystąpić opady ciągłe o natężenie umiarkowanym i silnym, i tam prognozowana suma opadów do 20 mm. Na zachodzie lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna wyniesie od 10 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i w obszarach podgórskich do 16°C na południowym wschodzie. Tym temperaturom towarzyszyć będzie wiatr słaby, z kierunków wschodnich, a w czasie burz wiatr porywisty.

Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał już ostrzeżenia pierwszego stopnia, które będą obowiązywały do godz. 9 w niedzielę. Alerty dotyczące silnych deszczów z burzami dotyczą południowych regionów województw małopolskiego i śląskiego.