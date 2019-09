IMGW wydał ostrzeżenia dla czterech województw. Silny deszcz i burze

IMGW wydał ostrzeżenia dla województw: małopolskiego, śląskiego, opolskiego i świętokrzyskiego.

W nocy z niedzieli na poniedziałek w zachodniej połowie kraju spodziewane jest duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami, we wschodniej małe i umiarkowane, jedynie początkowo miejscami duże oraz zanikające przelotne opady deszczu, a lokalnie, zwłaszcza na Lubelszczyźnie, możliwe słabe burze.

Nad ranem w poniedziałek na południowym zachodzie i południu wzrost zachmurzenia do całkowitego, aż do wystąpienia opadów deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym, możliwe również lokalne burze. Lokalne burze możliwe także na wybrzeżu. Wysokość opadów na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny punktowo do 20 mm, na Górnym Śląsku oraz na południu i zachodzie Małopolski do 10 mm. Lokalnie mgły, zwłaszcza na północy i wschodzie, ograniczające widzialność przeważnie do 300 m, punktowo do 100 m.

Temperatura minimalna od 10°C lokalnie na Pomorzu i Podhalu do 15°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie miejscami porywisty, z kierunków wschodnich. W czasie burz wiatr w porywach do 60 km/h.

