Poniedziałek ciepły i pogodny na wschodzie. Nad resztą kraju sporo opadów

Poniedziałek na Suwalszczyźnie, Podlasiu i Lubelszczyźnie będzie pogodny. Na pozostałym obszarze pojawią się opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C na Pomorzu Zachodnim do 27 st. C na Suwalszczyźnie i Podlasiu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni. W porywach burzowych może osiągnąć do 90 km/h.

W zachodniej połowie kraju, w centrum oraz na południu zachmurzenie duże oraz opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami również burze. Opady i lokalne burze głównie w pasie od Opolszczyzny, Górnego Śląska i Małopolski, przez centrum kraju i częściowo Wielkopolskę, po Pomorze. Wysokość opadów do 15 mm, 25 mm, w obszarach podgórskich Karpat oraz w Karpatach do 30 mm. Na wschodzie i północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna 16°C, 19°C na krańcach zachodnich i około 20°C w centrum do 27°C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. W czasie burz oraz wysoko w górach porywy wiatru do 70 km/h.