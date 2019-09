Środa pogodna i ciepła w całym kraju. Będzie nawet 26℃

Rano miejscami pojawią się mgły i zamglenia. Temperatura maksymalna wyniesie od 21℃ na Pomorzu, 24℃ w centrum kraju do 26℃ na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowy. W porywach na Wybrzeżu może osiągnąć do 50 km/godz.

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na zachodzie i północy kraju wzrastające do dużego z przelotnymi opadami deszczu do 5 mm. Termometry pokażą od 20℃ na Wybrzeżu, 23℃ w centrum kraju do 24℃ na południu i wschodzie.